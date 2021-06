Cantor Jão e Patricia Abravanel Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 09:55 | Atualizado 02/06/2021 09:59

Rio - Mais uma polêmica envolvendo Patricia Abravanel, sim senhor. Após debochar da sigla LGBT no 'Vem Pra Cá', seu programa no SBT, e ainda relativizar a homofobia, a apresentadora vem sofrendo críticas de algumas personalidades, principalmente as que de alguma forma se envolvem com a causa de reconhecimento LGBTQIA+.

fotogaleria

Publicidade

Pelas redes sociais, o cantor Jão compartilhou um vídeo em que mostrava Patricia ironizando a sigla e escreveu "Burra e Tosca". Nas redes sociais, o comentário repercutiu tanto positiva, quanto negativamente. Muitos elogiaram a postura de Jão e afirmaram que o cantor estava "certíssimo" no posicionamento.

Outros internautas, no entanto, não gostaram do tom da contestação. "Ah pronto, agora ele tá correto em ofender ela tbm? Todo mundo tá ficando errado nisso", escreveu uma seguidora.