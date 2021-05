Bruno Gadiol Reprodução

Por O Dia

Rio - Bruno Gadiol fez um longo desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira. No Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, o ator, que interpretou o Guto de "Malhação - Viva a Diferença" e "As Five", contou que teve medo revelar sua sexualidade e que, até hoje, sofre com isso.

"Só meus amigos, Deus, meu namorado, minha terapeuta e minha família sabem o quanto eu luto todos os dias pra simplesmente ser e aceitar quem eu sou em minha totalidade. Isso por conta de tanta homofobia vivida direta ou indiretamente na minha vida", começou Bruno.

"Sempre me disseram que eu não poderia ser quem eu sou. Mas ser quem eu sou é tudo o que posso ser. É a única coisa que eu vim fazer nesse planeta. Desejo que as gerações presentes e futuras possam crescer livres do medo que me sufocou e ainda sufoca", continuou o artista.

"Que possamos, simplesmente, ser quem somos. Sem medo de perder o emprego, de apanhar na rua, de ser expulso de casa e de tantas outras tristes possibilidades. Desejo que vocês se amem, se aceitem e sejam quem são. É sobre isso... Muito amor", finalizou Bruno.

