Carla Diaz foi a sétima eliminada do 'BBB 21'. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:23

Rio - Chegou a vez de Carla Diaz receber a primeira dose da vacina contra a covid-19! A atriz de 30 anos compartilhou a boa notícia com seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (27), e explicou que está no grupo de risco por causa do tratamento que fez após ter sido diagnosticada com câncer na tireóide

fotogaleria

Publicidade

"Para quem não sabe, ano passado, no meio da pandemia, descobri um câncer na tireóide, operei, graças a Deus deu tudo certo, porém ainda me encontro em observação médica, já que ainda tem poucos meses que fiz todo o tratamento. Com isso, pertenço ao grupo de risco da Covid-19, e hoje pude finalmente ser vacinada contra o vírus!", comemorou a ex-BBB ao publicar o vídeo que mostra o momento da vacinação.

Carla ainda confessou a surpresa quando soube que fazia parte do grupo prioritário e aproveitou a postagem para alertar os fãs para doenças que afetam a tireóide. "Essa notícia veio no dia mundial da tireoide e soube pelo meu médico-cirurgião Dr. Leonardo Rangel e vim compartilhar com vocês também, porque não sabia que podia ser vacinada. Achei importante trazer essa informação, porque imagino que, assim como eu, muitos pessoas na mesma situação podem não saber", escreveu.

Publicidade

"Devemos todos os dias agradecer ao SUS e a todos os médicos e enfermeiros que estão trabalhando dia e noite ao combate da pandemia. Vamos vencer esse vírus juntos! Que dia importante e emocionante. Sentimento de muita gratidão!", finalizou a artista.