Publicado 27/05/2021 11:38

Rio - Sophia Abrahão já fez o marido, Sergio Malheiros, passar por um perrengue daqueles! No programa 'Que História É Essa, Porchat?', a atriz contou que estava trabalhando em uma festa de Réveillon e que durante o evento, ela e Sergio tiveram uma briga. A festa, no entanto, era em uma ilha e ela decidiu ir embora e abandoná-lo lá, sem ter como voltar ao continente.

"Eu não só larguei ele na ilha. Eu larguei ele como um náufrago. Fui mexer na minha bolsa e achei a carteira do Sergio, a chave da nossa casa, a chave do carro dele e o carregador do celular dele. Se vira, 'No Limite', vamos ver", lembrou a atriz.

