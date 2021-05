Fábio Porchat e Nataly Reprodução

Publicado 22/05/2021 15:46

Rio - O bom humor de Fábio Porchat segue intacto até nas discussões com a esposa, as famosas DRs. Em um vídeo postado no Instagram, o apresentador contou sobre três vacilos dados por Nataly no manejo de velas aromatizantes em casa. Fábio contou que Nataly queimou a mesa do escritório e ainda conseguiu quebrar uma das velas ao tentar apagar o fogo com um livro.

"Quem é que nunca mais vai tocar numa vela na vida? E olha que não é nem fósforo, é acendedor. Se fosse fósforo, eu não estava em casa, eu estava morando embaixo de ruínas, embaixo de madeiras pegando fogo", brincou o apresentador, provocando a esposa.

