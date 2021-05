Mariana Ximenes Reprodução Internet

Rio - Na última quarta-feira (26), Mariana Ximenes foi avisada por seus fãs de um marco em sua carreira. A atriz completou 23 anos de sucesso na tv e no cinema, nesta terça-feira, e comemorou a data com uma postagem emocionante em seu Instagram. A artista repostou um vídeo feito por uma fã que compila cenas marcantes de sua trajetória.

"Hoje, graças aos fãs clubes soube que completei 23 anos de carreira. Um filme passou pela minha cabeça: tantas personagens, histórias, colegas maravilhosos, mergulhos, choros, gargalhadas, aventuras, estudos... fiquei emocionada", começou a artista. Mariana estreou na televisão em 25 de maio de 1998, interpretando Emília na novela "Fascinação", do SBT.

"Nesse momento tão delicado, revisitar a trajetória, ressignifica-la, é uma benção. Sou muito grata pelas oportunidades que tive. Sou muito grata por poder exercer o ofício que sempre desejei desde criança, mesmo sem imaginar que eu poderia alcançar esse sonho", reflete a atriz.

Conhecida por sua personagem Ana Francisca, de "Chocolate com Pimenta", a atriz de 40 anos, no momento, se ocupa com as gravações de "Nos Tempos do Imperador", novela da TV Globo.