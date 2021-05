Bianca Andrade e o novo cachorrinho, Nelson Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 16:30

Rio - Bianca Andrade derreteu os corações dos seguidores, nesta quinta-feira (27), com uma sequência de fotos tiradas com o mais novo membro de sua família: o cachorrinho Nelson. A influenciadora também conhecida como "Boca Rosa" adotou o filhote de golden retriever no início desta semana.

"Combinamos o look o hoje né Nelsin?", brincou a empresária nos cliques em que aparece com um moletom bege, cor parecida com a tonalidade dos pelos do filhote. Em pouco tempo, os seguidores encheram a publicação de comentários com corações e emojis apaixonados. "Eu preciso conhecer esse doguinho! Ele é muito lindo, Bia", comentou a escritora Thalita Rebouças.

Bianca está grávida de sete meses do jogador do Fluminense Fred, que se declarou para a morena nos comentários da postagem. “Afff, dá até uma pontada no coração de tanto amor que eu tenho por essa foto”, escreveu o atacante.