Publicado 27/05/2021 13:51

Rio - Arlindinho Neto compartilhou, nesta quinta-feira (27), uma boa notícia com seus seguidores no Instagram. O filho de Arlindo Cruz publicou um vídeo em que recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19. Nas imagens, o cantor aparece com máscara em homenagem ao pai e demonstra o incômodo com a injeção aplicada por um enfermeiro.

"Alguém lembra do Cacete de Agulha? Beiço branco de nervoso, não tenho maturidade pra agulha", brincou o artista na legenda da postagem. Em resposta a um seguidor, Arlindinho explicou que, aos 29 anos de idade, tomou a primeira dose do imunizante pois faz parte do grupo com comorbidades. O cantor realizou uma cirurgia bariátrica em 2015.

O pai de Arlindinho, o sambista Arlindo Cruz, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em casa, no dia 15 de abril. O compositor sofreu um AVC em março de 2017 e chegou a ficar internado durante um ano e três meses. Em casa desde julho de 2018, Arlindo continua o tratamento com sessões de fonoaudiologia e fisioterapia.

