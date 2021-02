Arlindinho Cruz e Nego Di Reprodução/Montagem

Publicado 10/02/2021 17:04 | Atualizado 10/02/2021 19:51

Arlindinho Cruz, filho do sambista Arlindo Cruz, está revoltado e já entregou nas mãos dos advogados da família providências contra Nego Di. O músico assistiu nesta quarta-feira (10) ao vídeo em que o humorista, participante do BBB21, aparece zombando de seu pai, que segue em tratamento e recuperação desde que sofreu um AVC em meados de março de 2017.



"É nojento, é revoltante o vídeo. Eu não sabia e foi a minha irmã que viu e me ligou chorando, assustada com o vídeo. Passei logo para os nossos advogados e isso não vai ficar impune. Vamos até o fim com um processo ou qualquer outra medida que a nossa defesa optar contra esse rapaz", falou Arlindinho à coluna

No vídeo, que circula em um canal no Youtube, os participantes comentam sobre o brasileiro, que tinha 'perdido o poder de tomar decisões'. Nego Di comenta usando Arlindo Cruz como exemplo: "O Arlindo Cruz está até hoje! Os caras postam foto dele falando 'Recuperação a mil' e você olha a cara e está assim", comenta imitando a condição do sambista.

Arlindinho ainda conta que fãs e os amigos do meu pai e da nossa família estão denunciando, montaram uma campanha para denunciar a página do Nego Di na rede social. Ele é maligno e eu que seguia ele antes do programa e parei de seguir. Foi um dano que ele nos deu emocionalmente. É muita tristeza", assume o músico que contou ter também recebido ligações de várias pessoas de Porto Alegre, terra do humorista.

"Várias pessoas estão me dizendo que é um cara que não representa os gaúchos e estão preocupados. Mas, eles podem ficar tranquilos. Eu amo o Sul do Brasil, o meu pai também ama e sempre foi muito bem tratado por lá e não vamos ficar com raiva das pessoas por conta deste mau-caráter. A forma que esse Nego Di vai pagar será no dia a dia. Qualquer lugar que ele for, as pessoas vão cobrá-lo de alguma forma. Espero que seja de forma pacífica, mas vai ter uma cobrança pela maldade", concluiu.