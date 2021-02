Leo Santana Reprodução

Publicado 27/02/2021 11:51

Sabe aquele amigo fofoqueiro que não segura a língua dentro da boca? Pois é, o Léo Santana tem um amigo assim. O cantor Tony Salles, amigo do GG da Bahia, acabou entregando a possível gravidez da bailarina Lorena Improta, que se casou recentemente com o Léo.

Em um vídeo do casamento dos dois postado no perfil do Léo Santana, o Tony deixou o seguinte comentário: "Coisa linda, meu irmão. Já pode avisar a data do nascimento da minha sobrinha", escreveu o marido de Scheila Carvalho.

Léo Santana, por sua vez, tratou de desconversar do comentário do amigo e negar que sua mulher esteja grávida. "Na hora de Deus essa outra benção será bem vinda, irmão", respondeu o cantor.