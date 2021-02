Thalima Silva e Tom Ellis na capa da revista de moda L ’Offciel Arábia Isa Creative/Irena Eastington | CO Press Office

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 10:13

A modelo brasileira Thalima Silva, que recentemente foi capa da revista de moda L ’Offciel Arábia, é a única brasileira a posar para a capa de uma revista de moda na Arábia Saudita. A publicação tem em sua mesma edição o ator Tom Ellis, o protagonista da série ‘Lúcifer’. A modelo chamou a atenção por conta de suas medidas corporais.

Questionada sobre sua dieta, ela deu sua maior dica. “Sigo a dieta flexitariana e isso tem melhorado muito a minha vida. Tenho corpo de anjo e ainda me sinto com muito mais energia para dar e vender de todas as formas”, diz Thalima.



Ela ainda revelou que para manter a forma busca só comer saladas, peixes e até batatas, mas recusa a carne. “Faço uma dieta sem carne, sem muita crueldade. Adoro as minhas saladas, como peixe três vezes por semana, batata-doce assada, vitamina com leite de amêndoa e como bastante fruta. Eu também bebo meu suco de espinafre diariamente”.



A modelo continua saudável e esguia devido ao Omega3 dos peixes que come. “Nunca me divertia comendo carne vermelha, me sentia mal, com dor de cabeça, não conseguia dormir. No momento, como sou jovem, ainda preciso do ômega3 dos peixes, mas admiro muito os veganos pelos animais e no futuro pretendo ir para o veganismo”, confessa.





Fotos: Isa Creative/Irena Eastington | CO Press Office