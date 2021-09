Xamã - Reprodução

Publicado 20/09/2021 16:34

Xamã resolveu esclarecer a polêmica envolvendo um suposto relacionamento com a ex-BBB, Thaís Braz. O rapper garantiu que nunca namorou a cirurgiã dentista e que tudo não passou de publicidade de uma marca de cerveja.

"Eu e Thaís nunca namoramos! Era uma publicidade para uma marca de cerveja e aí tomou uma proporção muito grande a ponto das pessoas fundamentarem por um relacionamento. E mais uma vez, a gente acorda com o nome em vários sites de fofocas. Mal acordei, ainda estou com a cara amassada, e vejo tudo isso. Já estou aceitando que não tem jeito e que é preciso relaxar e gozar", explicou o cantor.



Nesta segunda-feira (20), a ex-BBB anunciou que tinha voltado com o seu ex-namorado Lucca Dias, e o nome de Xamã virou o centro de uma polêmica, já que ele teria sido o último affair da dentista antes de assumir o namoro. Os dois surgiram juntos em maio desse ano, e chegaram a publicar fotos abraçados nas redes sociais.