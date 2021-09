Maraisa - Reprodução

MaraisaReprodução

Publicado 20/09/2021 15:20 | Atualizado 20/09/2021 15:25

Que Maraisa sempre foi mais ousada que sua irmã gêmea, Maiara, todo mundo já sabia. Mas, a sertaneja surpreendeu os seguidores ao postar uma foto de topless e com as mãos escondendo os seios nesta segunda-feira (20). A cantora ainda assumiu que a ousadia está ligada ao lançamento de novo trabalho das das Patroas nos próximos dias e brincou: "Nesta semana ninguém me segura".

O trio sertanejo formado por Marília Mendonça, Maiara e Maraísa anunciaram em suas redes sociais os lançamentos de suas próximas músicas. As Patroas vão lançar logo dois singles e o EP completo em seguida, nesta semana.