Publicado 20/09/2021 05:00

Um dos seguranças mais próximos de Xuxa Meneghel nos últimos 34 anos, Magno Chaves está procurando emprego. Ele anunciou que acaba de encerrar um longo ciclo de sua vida e que não tem mais vínculo de emprego com a apresentadora. "Chegou o momento de buscar novos desafios no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar. Foi um prazer trabalhar com a artista e desejo tudo de melhor", contou Magno que também fez parte da equipe de segurança de Sasha, quando ela jogava vôlei no Flamengo.

Magno assumiu ainda que espera por alguns trabalhos pontuais com Xuxa, mas se colocou à disposição imediata no mercado. "Empolgado para abraçar novos caminhos", concluiu.