Publicado 19/09/2021 18:10 | Atualizado 19/09/2021 18:10

Em abril, Rainer Cadete já tinha surpreendido seus seguidores ao postar um clique, onde aparecia na beira de uma piscina completamente nu. Pois bem. Neste domingo (19), o ator repetiu a dose e fez mais fotos ousadas querendo causar sim, com certeza e novamente nas redes sociais. Rainer continua com o visual de seu personagem Visky novamente em 'Verdades Secretas 2' por mais algumas semanas, já que as gravações da produção da Globo continuam a todo vapor.