Carla Diaz - Reprodução

Carla DiazReprodução

Publicado 19/09/2021 17:24

Carla Diaz fez um clique poderoso e acabou ficando entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste domingo (19). Toda a agitação foi por causa do biquíni sexy, que ela usou para curtir um dia de sol, e a foto acabou deixando poderosa e com um corpão que essa assistente de colunista de plantão tem corrido atrás do prejuízo na academia e, claro, fechando a boca.

"Precisava de um tempo para mim", contou ela na legenda da publicação, que recebeu vários elogios dos seus seguidores. Mas, o primeiro deles foi que chamou a atenção, já que era do jogador da seleção brasileira de vôlei, Ricardo Lucarelli. A atriz até que seguia o atacante de ponta, atualmente atuando no clube italiano AS. Volley Lube Civitanova, nas redes sociais. Só que Lucarelli ainda não era um dos seguidores de Carlinha. Não demorou muito para que os fãs da atriz começassem a comentar e pesquisar, onde teria nascido essa amizade. Alguns já apostam em uma paquera virtual e até shippam a dupla.