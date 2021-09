Íris Stefanelli no 'Encontro' - Reprodução/Globo

Publicado 19/09/2021 12:32 | Atualizado 19/09/2021 12:37

Iris Stefanelli foi assaltada na noite do último sábado (18), em São Paulo. A ex-participante do 'No Limite' agora está com dificuldades de bloquear sua conta e os ladrões seguem fazendo transferências. "Se alguém puder ajudar, acabei de sofre assalto na 9 de Julho, sinceramente agradeço estar viva, passei um show de horror, já tentei ligar Bradesco 1000x e nada. Estou há mais de 2h falando com um máquina e nadaaaaaa.... se alguém puder ajudar eu agradeço muito, vou ler todas msg, todo número existente atrás de todos cartões nenhum atende de fato só máquina", desabafou ela em seu Instagram.