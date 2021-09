Virginia Fonseca visita o pai no hospital - Reprodução

Publicado 19/09/2021 14:49 | Atualizado 19/09/2021 14:53

Pai de Virgínia Fonseca, Mario Ferrão morreu neste domingo (19). O empresário português, de 72 anos, passou mais de um mês internado em um hospital de Goiânia com uma grave pneumonia, mas ele chegou a receber alta. Ao longo da semana, a influenciadora contou que o pai precisou ser internado novamente e disse que as notícias não eram boas, mas não quis dar mais detalhes sobre o estado de saúde dele.



Neste domingo, ela comunicou o falecimento do pai. "É com muito pesar e dor que venho comunicar a vocês o falecimento do meu pai. Vou amá-lo para sempre e sei que ele estará presente em meu coração para sempre. Que ele descanse em paz e que Deus o tenha", escreveu Virgínia Fonseca no Stories.