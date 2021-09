Rodrigo Carelli - Divulgaçã/Edu Moraes/Record TV

Rodrigo CarelliDivulgaçã/Edu Moraes/Record TV

Publicado 19/09/2021 11:58

O domingo (19) começou animado em Itapecerica da Serra. Um carro de som conseguiu chegar até a sede de 'A Fazenda'. Por conta disso, a produção mandou que os peões que estavam do lado de fora (entre eles MC Gui, Mussunzinho, Erasmo, Mileide, Aline Mineiro e Thiago Piquilo) entrarem para a sede. Na cozinha, eles começam a conversar sobre o que aconteceu e o áudio é cortado para os assinantes do Play Plus.

Na coletiva de imprensa, o diretor Rodrigo Carelli havia dito que a Record havia aumentado o esquema de segurança para coibir carros de som e drones nas imediações da fazenda onde os peões estão confinados. Pelo jeito, não adiantou muito, não é?