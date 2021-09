Arthur Picoli conversa com morena em show - Reprodução de internet

Publicado 19/09/2021 09:09

A noite de sábado (18) foi animada para Arthur Picoli. O ex-BBB curtiu um show de pagode e, em um determinado momento, foi flagrado conversando ao pé do ouvido com uma bela morena. Segundo a coluna apurou, este é o segundo show que os dois aparecem juntos. Na semana passada, ele foi visto com a mesma moça em um show de Mateus e Cauan. Seria o fim do Cathur?