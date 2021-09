Nego do Borel - Reprodução

Publicado 18/09/2021 18:59

Avó de Nego do Borel, Elza Maria, fez um vídeo em defesa do cantor, que vem sendo muito criticado nos últimos dias por conta das suas atitudes dentro de 'A Fazenda 13'. A situação do funkeiro piorou depois do surto que ele deu na baia na madrugada deste sábado (18) e os peões já articulam colocá-lo na votação da roça para a primeira eliminação da atual temporada do reality da RecordTV.

Elza pediu mais uma chance para Nego do Borel. "Sou avó do Nego do Borel, do Leno Maycon. Eu queria contar pra vocês quem é o Maycon. Ele é uma menino pobre, que nasceu na comunidade do Borel e nós tivemos uma vida muito difícil. Nós catávamos latinhas para sobreviver. Queria pedir para os senhores que dessem mais um chance para vocês conhecerem o Leno Maycon. Ele é um menino bom, educado e sofreu muito nessa vida Merece uma chance", relatou avó do funkeiro.