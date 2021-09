Erasmo Viana - Reprodução

Erasmo VianaReprodução

Publicado 18/09/2021 10:47 | Atualizado 18/09/2021 10:47

Peão de 'A Fazenda 13', Erasmo Viana não imagina o furdunço que está acontecendo fora dos muros da propriedade rural da RecordTV, em Itapecerica da Serra, em São Paulo: vazou um nude do moço. Na foto que a coluna recebeu e circula nas redes sociais, a capa do celular e pulseira no braço direito são as mesmas que aparecem em outras fotos do ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi. Os gominhos também são bem parecidos. Em respeito a família brasileira, não vamos publicar a foto, mas vou avisando que ele tem sido chamado de 'brabo' na internet por conta das partes íntimas. Tiago Piquilo, corre aqui!