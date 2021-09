Hulk e Camila Ângelo anunciam que vão ser papais - Reprodução de internet

Publicado 18/09/2021 09:23 | Atualizado 18/09/2021 09:24

Hulk vai ser papai pela quarta vez. O jogador fez o anúncio da gravidez da mulher, Camila Ângelo, nas redes sociais. O casal ainda não sabe o sexo da criança. Confira o comunicado na íntegra:

"Hoje com o coração cheio de gratidão a DEUS, venho compartilhar com vocês que pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho(a). Meu coração transborda de tanta felicidade e só consigo falar obrigado DEUS. Nós já estamos ansiosos para te receber filho(a) te amamos incondicionalmente. Venha cheio de saúde meu bebê".

O jogador tem três filhos com a ex-mulher, Iran Ângelo.