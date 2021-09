Climão entre Dayane Mello e Nego do Borel em 'A Fazenda 13' - Reprodução

Publicado 18/09/2021 06:40

Quem acompanha a 'Fazenda' sabe que o pós-festa costuma ser mais animado do que a própria festa. E sabe também que é justamente nessa hora que o PlayPlus corta a transmissão. Na madrugada deste sábado (18), não poderia ser diferente. Todos na baia já estavam deitados quando Nego do Borel resolveu se levantar e começar a jogar os objetos do celeiro contra a parede. Quando o cantor joga um balde de alumínio, Colorado - o ilustre morador da baia - se assusta. Solange pergunta o que houve. A câmera então é cortada e só se ouve Nego xingando.