Publicado 18/09/2021 05:00

Carol Castro foi escolhida para interpretar Luma de Oliveira no filme, 'Tudo ou Nada', que conta a trajetória de Eike Batista. O empresário que chegou a ter 30 bilhões de dólares e, em menos de uma década, apareceu quebrado e enrolado na Justiça. A atriz falou o motivo por ter aceito o convite. "Uma das minhas primeiras preocupações foi; mas vocês vão contar tudo né? Precisa ser um filme real, com os dois lados! Foi muito desafiador aceitar esse personagem, e está sendo, pois dar vida a uma pessoa que existe é sempre muito delicado. Aceitei o convite com muito respeito", diz a atriz já adiantando que o filme ainda não tem previsão de estreia.



Em entrevista a revista VAM, Carol não se intimidou com a pergunta sobre assédio. "Eu acho que toda mulher em algum momento da sua vida já passou por uma situação de assédio. Muitas inclusive sem perceber, já que durante muito tempo não tínhamos conhecimento para isso. Hoje nós temos e isso é muito potente. Saber como se defender, apoiar e receber apoio de outras mulheres, ter o discernimento e a consciência de que isso é grave e que não ficará impune é o que nos encoraja. Hoje em dia com mais informação, vejo que algumas situações que vivi na minha adolescência eram assédio sim. Não é porque nunca passei por uma situação grave de assédio que essa luta não é minha. A sororidade é a nossa força", comentou.