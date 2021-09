Nego do Borel - Reprodução

Publicado 18/09/2021 15:55 | Atualizado 18/09/2021 15:55

Logo depois que Duda Reis usou as redes sociais para comentar sobre o surto de Nego do Borel na madrugada deste sábado (18), a equipe do cantor resolveu se pronunciar e avisou que medida judicial deverá ser tomada contra a atriz, alegando crime contra a honra do funkeiro.

"Não existe nenhuma medida judicial que impeça a Maria Eduarda de falar, porém existem leis que não estão sendo respeitadas, desde o início do caso envolvendo os dois. Essa postagem pode ser enquadrada como mais um crime contra honra cometido por ela contra o Leno, ainda mais depois das investigações preliminares não terem apontado indícios do que ela alega nessa postagem. Reiteramos que todas as acusações contra qualquer pessoa devem ser comprovadas. A ex-companheira do Nego do Borel mais uma vez vem a público tentar macular a imagem do cantor. Medidas cabíveis serão tomadas em razão das atitudes levianas e desenfreadas da Senhora Maria Eduarda", diz a nota enviada à coluna.



Duda comentou o surto na manhã deste sábado. "Já vivi muito isso com ele, já fui muito forçada (com força bruta mesmo) a fazer coisas que eu insistentemente falava que ‘não’. (…) Vocês tiveram um leve spoiler (cortado) de um mini surto do agressor. Imaginem os grandes surtos?. Já os grandes eram em mim mesmo, no meu corpo. Assim como fez com outras duas ex-namoradas diferentes. Todas morriam de medo do mesmo, ele é isso mesmo, explosivo e instável”, comentou.