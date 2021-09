Duda Reis - Divulgação

Publicado 19/09/2021 09:30

Após essa coluna publicar, em primeira mão, o comunicado da equipe de advogados do cantor Nego do Borel, Duda Reis resolveu se pronunciar em seu Twitter. "A equipe do cantor foi extremamente infeliz no seu comunicado. Além de não contarem com a verdade. Encorajo a equipe do próprio a postar os vídeos de extrema agressividade do 'artista' que eles representam. Seria de bom tom mostrar o comportamento agressivo ao chutar portas e jogar um balde usando de extrema força na direção de uma mulher (mais uma, né?). Também acho que seria interessante a equipe postar o vídeo no qual o cliente coloca a mão no seio da mulher (que estava completamente fora de si devido à bebida) e que ela retira a mão do mesmo. E mulheres, eu lamento muito por comportamentos machistas como esses, lamento por pessoas seguirem ainda agressores, lamento por agressores terem 'fãs' e lamento por termos que nos provar a cada segundo", começou a atriz.

E ela continuou: "Essa luta tem sido muito dolorosa, mas fico um pouco mais aliviada de ver que o 'bom moço' está mostrando um pedacinho do que realmente é. Porque confiem em mim, é muito pior! Se fez isso com câmeras 24 horas, imaginem o que não fez em casa com suas respectivas namoradas… caso tenham dúvidas, perguntem para mim e para as outras mulheres que denunciaram. Meu intuito não é 'lacrar', meu intuito é contar o que eu VIVI, o que me gerou traumas, medos, receios e o que marcou minha ALMA. Meu maior objetivo é encorajar as mulheres e dizer que elas não estão sozinhas. Vocês não estão! Por fim, é importante deixar claro, que apesar da equipe tentar desqualificar a violência psicológica como 'menos grave' do que qualquer outra violência, a violência psicológica causa danos irreversíveis a vítima. E é um tema SEMPRE a ser pautado e escutado!".