Thábata Veloso e Fábio BilicaReprodução/Montagem

Publicado 20/09/2021 05:00

Influenciadora de João Pessoa, na Paraíba, Thábata Veloso está na Justiça contra o zagueiro Fábio Bilica, atualmente jogando no Forte Rio Bananal, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Capixaba. O jogador deve mais de dois anos de pensão alimentícia do filho, Ibrahim, um garoto especial com 8 anos de idade. Pensão de um salário e meio por mês. "O meu filho é um bebê de seis meses no corpo de um menino. Ele nasceu normal, mas quando tomou a vacina contra a poliomielite, o vírus da vacina tomou outro percurso e foi direto para o cérebro, causando a tetraparasia. Ele não ajuda financeiramente nem faz questão de visitar o filho", revela Thábata que acabou de entrar com uma ação por abandono afetivo contra Bilica, que começou a jogar no Vitória da Bahia, passou por vários clubes no Brasil, na Itália e na Turquia. Ele jogou na seleção brasileira na Olimpíada de Sidney, na Austrália, no ano 2000.

Thábata largou o emprego no comércio e fica à disposição de Ibrahim. "Eu não tinha condições de pagar uma enfermeira nem motorista para cuidar dele, levá-lo aos médicos e aos terapeutas. Eu faço tudo e, graças a Deus, tenho ajuda da minha família e do meu marido. Também trabalho como influencer que me traz, sim, uma renda para completar os gastos. O Fábio expõe as minhas fotos como se fosse ostentação. Muitas coisas são permutas e eu não quero nada dele, não estou pedindo nada para mim! Eu quero pensão para meu filho, quero que ele tenha amor e consideração de pai para o Ibrahim. O meu filho é um menino sorridente que merece tudo nessa vida. Eu vou lutar por ele", desabafou Thábata.





A coluna procurou Fabio Bilica e não obteve resposta até o fechamento da nota.