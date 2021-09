Lucca Dias e Thais Braz reataram o namoro - Reprodução Instagram

Lucca Dias e Thais Braz reataram o namoro Reprodução Instagram

Publicado 20/09/2021 08:45

Quem viu a ex-BBB Thais Braz toda apaixonada pelo Fiuk dentro da casa mais vigiada do Brasil nem imaginaria que aqui fora a moça já estaria completamente desapegada e fazendo a fila andar muito bem obrigada. Logo que deixou o reality da Globo, a morena começou um affair com o cantor Xamã. Mas a relação não durou muito tempo.

fotogaleria

Neste fim de semana, Thais já compartilhou fotos com o ex-namorado, Lucca Dias, aquele que ela chegou a falar algumas vezes dentro do 'BBB 21'. A dentista enfim assumiu ao seu público que reatou o relacionamento com o rapaz e o Xamã ficou com Deus.

E por falar no Xamã, os fãs do cantor não deixaram de notar que o artista andou curtindo uns comentários de internautas sobre a Thais ter largado ele para voltar com o ex. Que fase!