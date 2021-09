Nanah - Divulgação

NanahDivulgação

Publicado 20/09/2021 05:00 | Atualizado 20/09/2021 08:17

Nanah Damasceno acabou de sair do reality 'Ilha Record' e teve uma participação polêmica na atração. Mas, foi do lado de fora da aventura que o circo pegou fogo com a separação conturbada do cantor e produtor Rodriguinho. Depois de 12 anos juntos, eles se separaram após uma acusação de agressão física revelada pela cantora no início do ano. "Não quero guerra com o Rodrigo", afirma a cantora, que está com um trabalho prontinho para ser lançado. Aos 34 anos, Natália diz que tem projetos pessoais como uma marca de roupas fitness e beachwear, quer trabalhar mais na televisão e continuar como cantora com novas conexões, novos feats e músicas solos.

Como foi a experiência de participar do 'Ilha Record'? Foi uma estreia na televisão que você esperava?

Foi uma experiência incrível e, na verdade, continua sendo. Eu nunca me imaginei em um reality! Foi algo totalmente inesperado, novo e eu descobri que também gosto desse jogo (risos). Me senti bem durante o confinamento com relação ao meu emocional porque eu estava preparada, focada. Claro que existem dias que você tem uma queda de energia, sente saudade das pessoas queridas que estão aqui fora, mas eu participaria de outros. Foi uma estreia e tanto na televisão por conta do meu lado cantora e de influenciadora digital para poder me mostrar, mostrar um pouco mais da Nanah. Era uma visibilidade que eu estava buscando há um tempo e acredito que eu consegui. Dei o meu melhor.

Tem alguma coisa já em vista? O que gostaria de fazer na televisão?

Tenho muitas coisas em vista na minha vida pessoal e profissional. Vou lançar uma marca de roupas fitness e beachwear até o final do ano e meu trabalho musical vai continuar, a minha carreira de cantora vai continuar e agora com novas conexões, novos feats, novas músicas solo. Tenho projetos como mãe, que é falar sobre educação sexual, que é um nicho Há um público muito grande no meu Instagram falando sobre isso e eu acho que também precisa ser discutido de uma forma mais aberta para alertar os jovens e adolescentes com relação à falta de responsabilidade e de comunicação dentro de casa. Na televisão? Eu quero estar, quero fazer e não vou negar que já estou de olho em outros realities. Será que eu vou virar realiteira? (risos).



Você lançou um EP há três anos. Como está a sua carreira na música?

Lancei um EP em 2018, o primeiro autoral que se chama 'Sexo Frágil'. Em 2020, eu lancei dois singles que eu gosto muito, e agora em 2021 eu quero lançar um novo trabalho. Acredito que, daqui pra frente, já estaremos todos vacinados contra a Covid-19, vamos conseguir voltar com os shows, claro que gradativamente e com todas as medidas de seguranças. Eu quero começar um novo projeto e ir para a estrada. Quero fazer shows, mostrar as novas parcerias e estar em um EP bem bacana. Tem muitas novidades chegando na minha carreira.



Rodriguinho ainda trabalha com você?

Rodrigo trabalha comigo ainda. Nós somos sócios em algumas empresas e, geralmente, ele produz os meus singles. Mas eu pretendo trabalhar com outros produtores.



Como está a relação de vocês?

A minha relação com o Rodrigo estava vindo em uma constante de paz e respeito. Eu, pelo menos, sempre procurei viver em paz por conta dos nossos filhos e porque tivemos uma história. De uns tempos para cá, ele deu uma abalada, começou a postar coisas que fizeram com que nós nos distanciássemos. Eu continuo o respeitando, desejando as melhores coisas. Da minha parte, eu vou sempre procurar uma boa relação.

Como é que você se sentiu com toda a exposição daquela confusão sobre agressão no início do ano?

Eu me senti muito vulnerável e assustada. Geralmente, quando a gente faz um coisa no calor da emoção, a gente não pensa muito nas consequências. Eu tinha acabado de passar por uma situação que eu estava totalmente desequilibrada, agindo por um impulso. Quero deixar claro que eu não me culpo de estar naquele estágio porque uma situação acabou levando a outra situação e quando eu vi a proporção que tomou, eu fiquei muito assustada mesmo. Se existem problemas que você não consegue resolver a dois com diálogo, imagina com o Brasil inteiro apontando e julgando? Ainda falando que o errado era esse, o certo era aquele. Foi horrível e eu só pensava nos meus filhos assistindo aquele show de horrores. Meus filhos são muito ativos na internet e viram tudo o que aconteceu com os pais. Me senti perdida e triste. Juro que não esperava que tomasse aquela proporção. Quando eu dei conta de toda aquela confusão em um momento de fúria, apaguei tudo rapidamente, mas não para passar pano pra ninguém e eu quero deixar claro. Fiz para proteger os meus filhos e para me proteger também do que poderia acontecer no futuro. Querendo ou não, nós vamos ter que ter um tipo de contato porque precisamos educar os nossos filhos. O Rodrigo tem os erros deles, mas é uma pessoa que eu gosto demais e que tenho muita consideração. Acho que tudo isso serviu para mim e para ele: para cada um olhar para si, admitir os nossos erros e consertá-los porque o nosso bem maior são as nossas crianças.



Existe uma chance de reconciliação?

Para mim, não existe. O nosso ciclo encerrou. Não sou Deus, não sei o dia de amanhã, mas eu vivo hoje e no meu hoje, nós estamos seguindo caminhos diferentes.



Ele te chamou de subcelebridade e ainda deixou no ar que você anda querendo fazer coisas de 'novinha'...

Não vi. Na verdade, eu não o sigo mais nas redes sociais para não gerar desgaste. Eu procuro viver a minha vida. Acho que sobre esse lance de querer ser 'novinha' é sobre querer agora sair para me divertir. Eu fui mãe muito nova! Tive a Aretha com 18 anos e sempre fui casada. Fui casada com o pai da Aretha e depois fui casada com o Rodrigo. Eu nunca tive o meu momento, o momento de ser a Nanah, de me divertir e, hoje, estou fazendo as coisas por mim. Eu sou uma mulher nova, viva, maravilhosa, plena e que trabalha, ganha seu próprio dinheiro e dona do meu nariz. Eu vou continuar fazendo as minhas coisas linda, bela e doa a quem doer (risos). Se ele falou em subcelebridade se referindo a mim, eu não tenho nem o que dizer. Cada um tem a sua carreira, cada um tem o seu trabalho e eu acho que cada um tem que focar seu próprio trabalho e deixar o outro galgar os seus degraus. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e ter recomeçado a minha vida e achado outros nichos de trabalho. Estou subindo degrau por degrau até onde Deus permitir. Se alguém está rotulando isso são as outras pessoas. Pra mim, o que eu sou, o que eu tenho e o que eu vou conquistar é um problema meu.



Ele reclama que vocês ainda não são separados por culpa sua. Ele te acusa de não enviar os documentos para assinar. Por que você ainda não enviou o documento da separação?

São dois motivos que me levaram a não mandar para ele os documentos da separação. O primeiro é porque é um processo longo para ser assimilado por todo mundo. Até porque todo mundo vai viver uma vida diferente como os meus filhos, meus pais, eu e o próprio Rodrigo. Tem também a questão financeira e é preciso ter esse jogo de cintura para que todo mundo respire e não tenha briga e faça-se um acordo. Ele pode falar que eu ainda não mandei a documentação, mas se eu mandasse antes provavelmente, nós teríamos um divórcio litigioso porque ele não iria aceitar tão bem a nossa separação naquele momento. Eu espero que neste momento que meus advogados estão preparando a documentação, que a gente entre em um acordo e sem briga. Não existem motivos para brigas. Eu e o Rodrigo fomos casados por 12 anos. Durante nove anos, nós tivemos uma união estável. Nós só casamos por conta de um green card porque nós iriamos morar nos Estados Unidos. Para mim, o papel é muito menor do que o que nós vivemos dentro de casa, das nossas decisões e a nossa separação. Mas já está sendo encaminhado. Eu não quero guerra com o Rodrigo.