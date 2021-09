MC Dread - Cenário Filmes

MC DreadCenário Filmes

Publicado 20/09/2021 14:00

MC Dread é um cantor e compositor carioca, que cresceu em Recife - PE, onde começou sua carreira musical no ritmo Brega Funk. Seus primeiros trabalhos com forte apelo local lhe proporcionaram a experiência de palco e dinâmica com o público fiel que o acompanha desde sempre, e logo foi possível entender que havia algo especial nas canções.

Recentemente, o cantor apostou em uma mistura de ritmos e apresentou uma nova identidade musical, transição que o possibilitou gravar com outros grandes artistas da cena musical nacional, como Latino, Márcio Vitor, Priscila Senna, Felipe Original, além de homenagear o conterrâneo pernambucano Gil do Vigor na música 'O Rei da Cachorrada'. Por meio do Brega-Romântico, apresenta o seu mais recente lançamento e sua grande aposta para o verão e o Carnaval do próximo ano, a música 'Vaqueiro com Maloka', que tem a participação do fenômeno das redes Matheus Fernandes.



"A Música 'Vaqueiro com Maloka' é uma inspiração do cotidiano musical que o nordeste representa, sobretudo, a mistura que sempre termina em música boa. Com um ritmo contagiante (o Piseiro) somado a um balanço dançante (do Brega Funk-Romântico) a música já foi pensada para ser um feat e de primeira idealizei cantá-la com Matheus Fernandes, que por sua vez entendeu a proposta da canção e nos presenteou e ao público ao aceitar participar e dar seu toque, sua voz e seu charme à faixa", disse o cantor, que lançará a música no próximo dia 24, em todas as plataformas digitais.