Rennan da Penha - Reprodução

Rennan da PenhaReprodução

Publicado 20/09/2021 15:47 | Atualizado 20/09/2021 16:17

O DJ Rennan da Penha foi mais uma vítima de discriminação racial nas redes sociais. Um dos artistas mais populares do funk nacional, ele decidiu denunciar os ataques que sofreu no Twitter neste final de semana por conta do novo visual. Rennan acabou sendo chamado de 'sujo' por uma seguidora ao postar uma foto com o cabelo sem tranças e os fios mais volumosos no tradicional estilo black power. Rennan ficou abalado com os comentários e decidiu denunciar o episódio.

A assessoria de imprensa de Rennan da Penha mandou uma nota à coluna repudiando veementemente os episódios de discriminação racial que seu artista sofreu e avisou que o DJ estuda tomar medidas cabíveis na Justiça para punir os responsáveis. "O DJ Rennan é contra todo e qualquer tipo de discriminação, por isso, denunciou os ataques em suas redes sociais. Esta não é a primeira vez que ele é alvo de comentários de cunho racista na web", diz o comunicado.