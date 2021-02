Lary Bottino no 'De férias com o ex celebs' Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 05:00

Esta coluna já havia antecipado, mas agora é oficial: a influenciadora digital Lary Bottino está confirmada na segunda edição do reality 'De Férias com o Ex Celebs', da MTV. "Voltei e acredito que vocês vão se surpreender muito, não só comigo, mas com tudo. O programa foi incrível, tá super divertido! Ter essa oportunidade de novo foi muito importante pra mim e eu tô super feliz. Assistam em breve", disse Lary ao comunicar sobre sua participação na atração.