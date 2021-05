Arcrebiano, o Bil, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 10:26

Rio - As gravações do 'No Limite' chegaram ao fim e os participantes do reality já estão retomando suas vidas. Com um visual meio 'detonado', Arcrebiano, o Bil, tratou logo de mudar sua aparência assim que voltou à civilização.

Em um vídeo compartilhado pelas redes sociais, o ex-BBB mostrou que fez a barba e cortou os cabelos. "Os dias de glória chegaram gostaram do antes e depois?", escreveu Bil na legenda. Nos comentários da publicação, ele recebeu elogios de ex-colegas dos dois realities que participou. "Olokoooooo Bastiãooooo", escreveu Rodolffo. "Tá gatoooooooo caracooooooo", disse Kaysar.