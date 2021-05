Pedro Malta Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2021 09:35

Rio - Pedro Malta, que atuou em produções como "A Casa das Sete Mulheres" (2003), "Kubanacan" (2003) e "Começar de Novo" (2004), se casou com Fernanda Lacerda. O ator fez a revelação, nesta quarta-feira, em seu perfil do Instagram.

"É isso, juntamos as escovas de dentes - agora oficialmente!", declarou o ex-ator mirim da Globo e atual estudante de Rádio e TV. Nos comentários, a noiva também deixou um recado. "Que felicidade, casei com o amor da minha vida! Juntamos as escovas e o sobrenome. Te amo muito", escreveu ela.