Comentário de Marina Ruy Barbosa sobre casamento de Sasha viraliza nas redes sociais Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 21:01

Rio - Após Sasha anunciar seu casamento com o cantor João Figueiredo, Marina Ruy Barbosa virou alvo de muitas críticas. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, vamos lá. Tudo começou com uma postagem, feita pelo influenciador Hugo Gloss, anunciando o casamento dos dois. Mas no espaço destinado aos comentários, Marina Ruy Barbosa fez uma observação que não soou muito bem aos fãs do casal.

fotogaleria

Publicidade

"Lindos! Que eles tenham paciência e bom senso além do amor", escreveu a atriz. Logo depois, os seguidores da página começaram a reagir em relação ao comentário da musa. "Nossa, que recalcada", escreveu uma seguidora. "Até parece que entende de casamento", questionou outra seguidora, fazendo referência ao recente divórcio de Marina.

Houve também quem saísse em defesa da atriz. "É de bom tom? Não é. Mas também não mentiu. Tá certíssima", disse uma seguidora.