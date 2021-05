Sasha se casa com João Figueiredo em Angra dos Reis Reprodução Instagram

Publicado 22/05/2021 19:36 | Atualizado 22/05/2021 19:40

Como esta coluna de seis leitores já havia antecipado, Sasha Meneghel se casou com João Figueiredo em cerimônia intimista, na ilha da apresentadora Xuxa Meneghel, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, no fim deste sábado (22). Como já havíamos noticiado, o evento contou com a presença de pouquíssimos familiares e amigos e foi no estilo 'pés na areia'.

O vestido de Sasha foi desenhado pela própria modelo, que cursou moda em uma universidade de Nova Iorque. A coluna deve dizer que Sasha tem talento para a coisa. A filha de Xuxa e João já haviam trocado alianças no último dia 14, em cerimônia no civil.

