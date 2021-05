Gil do Vigor no comercial do Banco Santander Reprodução internet

Quem viu o ex-BBB, Gil do Vigor, estrelando o novo comercial do Banco Santander, na TV, nem imagina o quanto o passe dele está valorizado no mercado publicitário. Após as declarações de Gil sobre o desejo de um dia ser presidente do Banco Central, os maiores bancos do país começaram a se movimentar para ter o economista como rosto de suas próximas campanhas.



O desejo pela associação à imagem de Gil levou as principais instituições finaneiras do Brasil a iniciarem um verdadeiro leilão para ver quem pagava mais para fechar uma parceria com o vigoroso mais querido pelos brasileiros. Mas quem levou a melhor foi o Santander, mesmo banco que pagou 1 milhão de libras (cerca de R$ 8 milhões) para trazer o rosto de Ana Paula Arósio de volta às telinhas em um de seus comerciais, depois de tantos anos em que a atriz esteve fora do ar.



O cachê de Gil vem sendo mantido à sete chaves, mas levando em consideração o quanto a instituição desembolsou para ter Ana Paula Arósio, podemos presumir que Gil faturou boas cifras para estrelar seu primeiro comercial na TV. Atual contratado da Globo, o economista não abriu mão de fazer seu PhD na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. Segundo a emissora, o contrato não vai impedir Gil de seguir a carreira acadêmica. Ele vai para os Estados Unidos estudar em setembro, mas até lá, continuará tocando normalmente seus projetos com o canal que o alçou à fama.