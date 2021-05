Marvvila lança single com participação de Gui Araujo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 05:00

Mais um casal se formando? Não! É só uma imagem dos bastidores do novo clipe da cantora Marvvila. 'Pra Te Dar Razão' é o nome do pagode que ela lança nesta sexta-feira. No projeto audiovisual, Marvvila passa por objetos que marcaram a história de um casal e cada um abre uma memória com o seu ex-companheiro - interpretado pelo influenciador digital e apresentador da MTV, Gui Araujo.