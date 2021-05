Deolane Bezerra faz tatuagem em homenagem a Mc Kevin Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 18:54 | Atualizado 26/05/2021 18:57

Deolane Bezerra, noiva de Mc Kevin, compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (26), que fez uma tatuagem em homenagem ao funkeiro, que morreu no último dia 16, após cair da varanda do quinto andar de um hotel de luxo, no Rio.

Deolane tatuou uma foto do casal. O registro é da cerimônia de noivado dos dois, que aconteceu no fim do mês passado, no México. "Vá na paz, meu amor", escreveu ela, ao compartilhar o resultado do desenho.