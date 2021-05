Wanessa Camargo reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:17

Os fãs de Wanessa Camargo têm estado preocupados com a cantora, por conta do recente afastamento dela das redes sociais. Procurada pela coluna, Wanessa, através de sua assessoria de imprensa, revelou que tem enfrentado um momento difícil, por conta de uma luta contra a ansiedade.

“Durante os últimos meses, tenho lutado com superação alguns problemas de ansiedade. Entretanto, ja estou voltando à ativa junto a minha família. Estou focando na minha nova casa, na série da Netflix que estou gravando e no álbum com meu pai. As férias estão chegando e voltarei para nossa casa, no Espírito Santo, com a família do meu marido", disse a filha de Zezé.

Publicidade

"Aproveitando o momento para evoluir mentalmente com ótimos profissionais e voltando a fazer o meu trabalho que me ajuda diariamente. Não precisam se preocupar, a pandemia tem nos trazido vários desafios e nós vamos, se Deus quiser, superar todos os dias. Agradeço imensamente o carinho que recebi da imprensa e do público. Muito obrigada de coração”, finaliza a artista.