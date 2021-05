Juliette Freire Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:43

Após o aumento das especulações sobre um possível documentário de sua vida pós-BBB, Juliette Freire, campeã da última edição do reality da Globo, finalmente comentou a possibilidade, após a atriz Susana Vieira corroborar ainda mais com os rumores. Susana deixou os fãs da paraibana em polvorosa, depois de deixar um comentário no perfil da advogada dizendo que mandou um beijo pra ela através da 'diretora de seu documentário'.

“Susana Vieira é danada. Eu tô captando imagens de tudo. Antes era processo pessoal. Depois vou ler a história de documentário, eu acho interessantíssimo. Eu não tenho nada a esconder, pelo contrário. Eu tenho orgulho de tudo que aconteceu comigo, da minha história, da minha família, da minha vida, do BBB. Depois, o que aconteceu comigo, bom ou ruim, eu quero carregar e quero levantar e mostrar que foi verdade, é o que aconteceu e pronto", disse a ex-sister em entrevista ao Hugo Gloss.

Publicidade

Juliette ainda garante não ter nada certo ainda sobre o formato de seu novo projeto audiovisual. “O contrato não foi fechado. Esse negócio aí de diretora, eu não sei quem seria. Enfim, tem pessoas muito capacitadas e eu tenho certeza que (quem for escolhido) será (capacitado), se essa for a opção. Mas captado (as imagens) está. Falta só assinar o papel".