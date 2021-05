Luccas Neto reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 05:00 | Atualizado 26/05/2021 11:55

Esta coluna de seis leitores descobriu que Luccas Neto acaba de comprar uma casa triplex avaliada em R$ 4,6 milhões, em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O imóvel possui 388 metros quadrados de área do terreno, três andares e cinco suítes com projeto contemporâneo. Segundo a assessoria do youtuber, a casa foi comprada como um investimento e Lucas continuará morando na mesma mansão de quatro andares em que reside atualmente.



No primeiro pavimento há uma sala ampla e integrada em três ambientes, cozinha com dependência completa, área de serviço, despensa e canil refrigerdo para pet. No segundo pavimento há três suítes com varanda, sendo a suíte master ampliada com super closet, sala de banho e proteção acústica. O terceiro pavimento conta com as outras duas suítes, sendo uma delas transformada em escritório com varanda privativa e suporte de cozinha.



No sótão da residência há espaço para funcionamento de um salão de jogos ou uma academia. Já a área externa conta com um paisagismo impecável, piscina com deck molhado, bangalô, sistema de som, área gourmet com ambiente integrado, suporte de cozinha e um bar. Tá ruim não!



Atualmente Luccas Neto mora com sua mulher, Jéssica Diehl, e o filho Luke, em uma mansão de quatro andares. O youtuber reformou o imóvel, no ano passado, e construiu até uma pista de boliche.