Sasha Meneghel e João Figueiredo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 05:00 | Atualizado 26/05/2021 11:51

Sasha Meneghel fez sua estreia como diretora no vídeoclipe do marido, João Figueiredo, em parceria com a cantora Mariana Nolasco. A modelo foi uma das responsáveis por dirigir a produção audiovisual da faixa 'Nasce o Sol', que estreia na próxima sexta-feira, à meia noite, em todas as plataformas digitais. Já o clipe fica disponível no Youtube a partir das 11h30.

João e Sasha se casaram no último fim de semana, em cerimônia religiosa realizada na mansão de Xuxa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O casal já havia trocado alianças no civil, no último dia 14.

Assista ao teaser do clipe: