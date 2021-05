Nasce filha do sertanejo Mateus Jessica Lobo / Bem-Vinda Vida

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 09:02 | Atualizado 26/05/2021 09:24

Nasceu, na noite da última terça-feira (25), a pequena Sara, filha do sertanejo Jorge, da dupla com Matheus, e sua namorada, Rachel Boscatti. A menina veio ao mundo às 20h43 em um hospital particular de Goiânia.

Jorge e Rachel estão juntos desde fevereiro de 2020, e o bebê é o primeiro filho dela. O cantor é pai de um menino de 4 anos, Davi, que ele teve com a ex-mulher, Ana Carolina Freitas, a Iná.



Rachel e Jorge eram amigos antes de começarem a namorar. Rachel, inclusive, foi madrinha de casamento de Jorge e Iná.

Publicidade

As informações são da 'Quem'.