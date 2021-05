Claudia Rodrigues é vacinada contra a covid-19 em São Paulo Ag. News

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:29

Claudia Rodrigues recebeu sua primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira (25). Acompanhada de sua empresária e grande amiga, Adriane Bonato, a atriz esteve circulando pela cidade de São Paulo em busca de encontrar um posto que estivesse oferecendo a dose imunizante da Pfizer.

"Oi, vim dividir uma alegria com vocês... Hoje, depois de rodar São Paulo atrás da vacina da Pfizer e ficar em uma fila pequena de 17 pessoas, a nossa eterna iarista, Claudia Rodrigues, recebeu a primeira dose. Que alegria fazer parte desse momento que espero que tenha um resultado maior para ela, pois essa vacina, testada em ratos, reverteu a EM (Esclerose Múltipla) e acabou com as sequelas. Estou orando por isso. E quem tiver EM, vacine com a Pfizer! Fica a dica", escreveu a empresária de Claudia, ao publicar uma foto da atriz comemorando sua primeira dose.