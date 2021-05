Juju Salimeni e Felipe Franco renovam votos de casamento Reprodução Internet

Nem sempre os casais conseguem resolver tudo amigavelmente quando se separam. O influenciador e também campeão de fisiculturismo, Felipe Franco, moveu um processo judicial, em julho do ano passado, contra sua ex-mulher, Juju Salimeni, exigindo dela um pagamento de R$ 18 mil.



Quando estavam casados, os dois teriam assinado um documento particular de confissão de dívida referente a um crédito imobiliário liberado pelo banco Itáu, e que Franco afirma ter pago sozinho. O credito imobiliário foi utilizado para aquisição de um imóvel, que fica localizado no Residencial Genesis II, contendo um terreno de 490 metros com casa construída de 508, localizada em Santana de Parnaíba, Barueri.



Franco afirmou na Justiça que só cobrou a ex-mulher porque o valor deveria ter sido pago em junho de 2020, e as tentativas amigáveis de receber foram em vão. O lado bom de tudo isso foi que, na Justiça, Juju reconheceu a dívida e realizou judicialmente um depósito de mais de R$ 19 mil.