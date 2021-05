Gisele Bündchen Reprodução Instagram

Por O Dia

27/05/2021

No próximo dia 31, Gisele Bündchen estará em terras brasileiras por conta de um novo trabalho. A modelo irá embarcar diretamente dos Estados Unidos, onde mora com a família atualmente, para São Paulo. Na 'terra da garoa', Gisele irá gravar o comercial do C6 Bank, que será veiculado para todo o Brasil. Pra musa viajar sem a crise do coronavírus estar controlada aqui no país, como está nos EUA, imaginem só esse cachê...