Publicado 27/05/2021 05:00

Nelson Freitas esteve em São Paulo para filmar outras cenas do longa de ação 'Tração', de André Luiz Camargo, que envolve corrupção e competições de motos. No filme, ele interpreta o empresário Fernando DiMello, rico, bem sucedido, mas de formas escusas.

No elenco, além dele, estão ainda os atores Marcos Pasquim, André Ramiro, Maurício Meirelles, as atrizes Paola Rodrigues, Bruna Altieri, entre outros. O trabalho está seguindo todos os protocolos de segurança e, devido à pandemia, o filme ainda não tem data de lançamento.

Além de 'Tração´, Nelson Freitas está confirmado no especial Super Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, da TV Globo. Além de ´Tração', Nelson Freitas está confirmado no especial 'Super Dança dos Famosos', do Domingão do Faustão, da TV Globo.