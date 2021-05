Mario Frias, secretário de Cultura Roberto Castro/Ministério do Turismo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 05:32 | Atualizado 27/05/2021 05:38

Guilherme Abreu, ex-empresário do atual secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, usou o seu Facebook para fazer uma carta aberta ao seu antigo cliente. Abreu criticou algumas atitudes de seu antigo cliente. Segundo uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Mário anda armado e berra com seus funcionários. Leia:

"Carta Aberta

Ilmo Sr Mario Frias

Venho por meio desta, lembrá-lo que fui seu primeiro empresário na 'Malhação', da TV GLOBO.

Como sempre tive oportunidades de lhe dar conselhos, exerço esse dever, de você parar de tirar fotos com cara de mau e armado.

Você deveria trazer ajuda para a nossa classe artística, verbas para os funcionários e similares para poder sobreviverem, trazer ideias, abrir carteiras de crédito e ser de verdade um defensor da classe.

Li, tristemente que vc berra e humilha seus funcionários? Pra que?

Por que andas, armado? Está devendo algo há alguém? Está sendo perseguido?

Reflita e mostre com a sua gestão uma linha de crédito para toda a nossa classe.

E não chame a TV Globo de Globolixo, do qual foi seu primeiro emprego!!!

Exerça seu cargo com celeridade e com inteligência para nos ajudar...

Att

Guilherme Abreu".